Historietes i periodisme

El cicle de la informació s'estira en bucle i s'accelera. Cada ciutadà és un periodista en potència amb el seu telèfon a la butxaca, i les notícies ens arriben per tot arreu. Però no està clar que estiguem més ben informats cada dia. Les notícies són aparentment gratuïtes a la majoria de mitjans però només és un miratge perquè la informació seriosa, la que analitza i posa en context, cada dia és més cara i també més necessària per protegir la nostra llibertat. La informació fiable la paga el lector o la paga algú altre seguint els seus interessos empresarials, financers o polítics disfressats d'independència. Mai com ara el soroll i els jocs de miralls s'han transvestit d'informació gràcies a les noves tecnologies. És el cas de les 'deepfake', que produeixen imatges aparentment versemblants i capaces d'enganyar-nos deformant la realitat. Són les protagonistes d''Un món menys real', una historieta que firmen Manuel Bartual i el dibuixant Javier Olivares. Bartual, escriptor i dibuixant, està acostumat a moure's entre la ficció i la realitat. Ell firma el guió que il·lustra Javier Olivares, historietista i Premio Nacional de còmic. Ells i molts altres dibuixants i periodistes de l'ARA, coincidint amb el començament del Saló del Còmic, han tornat a fer una obra d'art: un diari especial il·lustrat. Notícies i còmic. Perquè la mentida es pot disfressar de notícia, però la informació també es pot vestir de còmic.