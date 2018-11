Homes lliures en una terra lliure (1975)

El règim Franco a Catalunya ha representat la supressió total de totes les llibertats, individual, sindical, nacional. L’oposició treballa per a que, caigut aquest règim, tornem a la restauració total de totes les llibertats, individual, sindical, nacional. Podem afirmar que totes les llibertats són solidàries i que la Llibertat és una i indivisible. Si un aspecte de la Llibertat és atacat tots els altres aspectes d’ella són amenaçats. Avui la consciència és clara i ferma que en els Països Catalans la llibertat social i la llibertat nacional van juntes i l’intentar separar-les és un perjudici de tots. Es allò mateix que ha passat en les excolònies que des de la II Guerra Mundial han arribat a constituir-se en estats sobirans. Els moviments d’independència nacional que en elles hi havia s’han incorporat els moviments de reivindicació social, i així els dos moviments col·laborant plegats han arribat al triomf. Tan solament aquesta marxa vers l’alliberament ha fracassat en aquells països on les antigues classes dominants han sabut maniobrar per a retenir el poder en llurs mans, i així han creat els règims neocolonialistes. Tot sovint els pobles imperialistes s’han valgut d’aquestes classes dominants indígenes per a continuar tenint una mà ficada dintre d’aquell país i esprémer-ne tot el suc que poden. […] El moviment obrer i el moviment català, liberal o federal, havien anat junts durant bona part del segle XIX. Més endavant, però, avui està comprovat que hi hagué maniobres des de Madrid per a separar-los. És sabut que Alejandro Lerroux havia estat al principi un agent dels governs de Madrid per a predicar la República centralista als obrers i evitar que tornessin a ajuntar-se amb el moviment català. És llavors que el catalanisme apareix com un moviment burgès. Caldrà que passin molts anys per a que tornin a acostar-se. Serà durant les lluites del 1918 al 1923, i serà resultat dels contactes en la lluita d’homes com en Salvador Seguí i en Francesc Layret, tots dos assassinats als carrers de Barcelona. Altra coincidència: en Lluís Companys afusellat a Montjuïc tal com en Joan Peiró ho fou a Valencia. […] De cara al futur és ben clar que els obrers catalans no deuen restar al marge del moviment català lliure. Catalans lliures en la terra alliberada.