Hora decisiva

Hi ha en la vida dels pobles hores d’una virtualitat tan transcendental, que assenyalen amb la seva majestat, amb la seva solemnial excelsitud, el començament d’un nou període, d’una nova època, d’una edat de plenitud en l’expandiment de les energies nacionals. Ara som en una d’aquestes girades de la història, avui estem en una d’aquestes hores decisives. Per primera vegada després de la gestació isolada, circumscrita a dintre el clos de les diferents manifestacions de l’activitat nacional, s’ha integrat tot l’ésser, el voler de Catalunya en un corrent d’unitat, en una sola aspiració i en una sola acció col·lectives. Per primera vegada Catalunya sencera, vibrant a l’impuls d’un mateix sentiment, ha aconseguit aquella altíssima tensió espiritual que fa irresistible la voluntat d’un poble. I aquesta acció integralment catalana no ha estat, no és, no vol ésser la convulsió violenta, desordenada, malaltissa de la revolució; l’agitació estèril de la locomotora movent enllà dels rails desesperadament les rodes, l’explosió furient, sagnant, malfactora dels moviments d’opinió dels pobles endarrerits. Catalunya, en aquest bell moment de la seva triomfal resurrecció, encarrila el doll potent de les seves energies per les vies que segueix normalment la vida en les nacions civilitzades, i de tota aquesta rica i complexa varietat de forces polítiques i socials en fa un corrent majestuós que avança pel solc fressat dels procedirs legals, fecundant amb la virtut de l’exemple les terres espanyoles. Que és amb el vot i no amb bullangues i motins ni amb pronunciamientos de generals, com els pobles cultes imposen als organismes del poder la seva voluntat, és el vot l’única arma de què es valen. [...] I és necessari quelcom més, encara, si no volem que fracassi aquest esforç de Catalunya, si no volem que la diputació de la nostra terra deixi perdre l’instant decisiu de la primera escomesa, si no volem que consumeixi penosament les forces a desfer-se de la xarxa amb què els convencionalismes i els precedents i els interessos creats i la complicació laberíntica, provaran de paralitzar la seva acció. [...] Les hores de transició, les hores decisives, tenen certament una gran bellesa, feta d’esperança, feta d’anunciació de propers adveniments; però imposen a l’organisme, dels homes com dels pobles, l’esforç dolorós i sostingut d’una integral energia. Sense ella esdevindria crisi fatal el que ha de tornar-se maturitat esplendorosa. Els homes que formen l’avui de Catalunya ens hem de penetrar intensament de la responsabilitat que fa recaure al damunt nostre el viure en una d’aquestes hores decisives per a la nostra pàtria.