Hotel sense televisió!

Als anys seixanta, els hotels van començar a incloure una televisió a les habitacions. Era un luxe addicional i es feia constar a la publicitat: “Hotel amb televisió individual”.

L’altre dia em vaig allotjar en un hotel de Madrid i durant el registre la persona de recepció em diu: “Als nostres hotels no hi ha televisió a les habitacions. Vol una tablet?” Inicialment em vaig sorprendre, però de seguida vaig entendre que aquesta serà la tònica d’aquí ben poc. La veritat és que jo, que viatjo gairebé cada setmana, en el darrer any no he engegat mai la televisió de l’hotel. Portem a sobre el nostre smartphone o una tablet i en aquest dispositiu és on veiem les nostres sèries o pel·lícules. El consum de notícies es fa cada cop més online, i si no és que emeten un partit de futbol el consum de televisió, si estàs sol, és cada cop més baix. A casa, en família o en grup, la pantalla gran de la televisió permet compartir el contingut, però en una habitació d’hotel on s’allotgen màxim dues persones, la televisió té molt poc sentit. Una televisió acabarà sent una pantalla compartida. I poc més.

Quan vaig entrar a l’habitació d’aquest hotel, vaig comprovar com la manca de televisió permet un disseny més còmode, més espai, menys condicionants per a la distribució de l’espai. Un arquitecte em va dir que la televisió era el moble més espantós d’una casa i que espatllava l’interiorisme de qualitat.

Xavier Rubio, fundador de Cluster, una consultora catalana que va ser líder mundial en telecomunicacions, entrevistat a La Contra de La Vanguardia l’any 2000, deia que tot seria mòbil i portable. I que els aparells fixos, per a comunicacions i continguts, anirien desapareixent. Ja gairebé no tenim telèfons fixos a les llars, comprem portàtils en lloc de PCs i veiem continguts en un dispositiu en lloc de televisió. Tot serà mòbil i sense cables, van predir els experts fa gairebé vint anys. I així ha estat. I a la publicitat dels hotels, en conclusió, ara diuen com a reclam i símbol de modernitat: “Hotel sense televisió!”