Ideal per a pares novells

Movistar+ ha estrenat la sèrie de Berto Romero Mira lo que has hecho, una comèdia que parteix de la seva experiència com a pare. És una ficció que recorda Catastrophe i que pot resultar infinitament terapèutica per a les parelles que es trobin en el procés de criança, en aquell caos inicial que durant anys s’ha procurat amagar: les discussions de parella per prendre decisions sobre els nadons, el sentiment de culpa de les mares per deixar de donar el pit, el suplici que pot suposar els intents d’ajuda de la família, els consells -infructuosos- que et donen pares experts, el temor que qualsevol decisió provoqui un trauma als fills, la desesperació límit que sents quan no s’adorm la criatura o els judicis als quals et sents sotmès com a mare/pare. Aquesta cara més realista de la maternitat i la criança ja no és nova (i fins i tot estem construint els nous tòpics) però continua reconfortant les persones que es troben en aquesta etapa i genera una mirada de comprensió en els que fa temps que l’han superada. Mira lo que has hecho té instants per riure i moments per sacsejar-te la memòria. Com per exemple aquells pocs segons de silenci que es produeixen després que el bebè porti bramant una bona estona, en què experimentes una felicitat infinita. Una alegria que dura un sospir, perquè la criatura només ha agafat forces per tornar a plorar desconsoladament i enviar-te de nou a l’infern. L’impacte televisiu de reviure-ho et provoca un somriure.

Mira lo que has hecho és, a més, una sèrie estèticament bonica, molt ben ambientada i realitzada. Berto Romero s’interpreta a ell mateix, i es fa evident aquest pes especial de protagonisme en la ficció. La química amb la seva parella a la sèrie, l’actriu Eva Ugarte, en el rol de mare, funciona a la perfecció, igual que la resta de l’elenc, en un càsting fet amb encert. És interessant la manera com, en alguna ocasió, la sèrie juga amb els gèneres cinematogràfics a base d’introduir hipotètiques escenes de futur, imaginant en quina mena de persona es convertirà el seu fill per culpa dels seus errors com a pare.

Mira lo que has hecho té la sinceritat de qui parteix de l’experiència pròpia, i això la fa tremendament autèntica en els detalls: allò que creus haver sentit íntimament t’adones que passa a ser una vivència col·lectiva. I és aquesta connexió entre la sèrie i la pròpia experiència el que la fa més divertida i el que t’enganxa. També es pot convertir en un manual de visionat obligatori per a totes aquelles parelles que estiguin pensant a tenir fills, per saber el que es trobaran o, fins i tot, com a última oportunitat per fer-se enrere. La clau de Mira lo que has hecho és que, en l’essència del que vol transmetre, està plena de veritat i això la converteix en una producció molt ben parida. Es nota que s’hi han invertit grans esforços, però és com els fills, que, al final, compensa.