Inauguración de Catalunya Música (1987)

Anteayer Catalunya Ràdio empezó a emitir por su nuevo canal los programas de Catalunya Música dedicados exclusivamente al repertorio más trascendente, clásico, romántico, moderno y contemporáneo, abarcando -es de suponer- toda la música de concierto y operística. Que esta prometedora novedad fuera inaugurada con un recital de Victoria de los Ángeles, celebrado en el Palau y retransmitido en directo, predispone a los mejores augurios marcando la pauta que va a seguirse en estas veinticuatro horas diarias de selección musical en las que, al parecer, estará garantizada una atención constante a todas las manifestaciones de este arte que se producen en el país, junto con una cobertura de alcance internacional tan amplia como sea posible. Nadie podía simbolizar más apropiadamente la superioridad de estos propósitos que Victoria de los Ángeles, incomprensiblemente ausente del Palau de la Música desde hace más de doce años, donde ha vuelto ahora, en esta significativa ocasión, para cantar con refinado estilo sus lieder favoritos de Schubert, Brahms, Chopin, Mendelssohn, Fauré y un seguido de entrañables melodías populares catalanas armonizadas por Manuel García Morante, quien le acompañó al piano. Victoria, no sé si sensibilizada por su vuelta a nuestra primera sala de conciertos, donde fue presentada en 1943 para iniciar una carrera estelar, o por el triunfo obtenido ahora, realmente desbordante, lo cierto es que cantó con excepcional poder comunicativo, relajada, entregada a su natural emoción con el mejor estilo que ella domina magistralmente. Nadie permaneció insensible a su mensaje y la ovación con que fue recibida al aparecer en el estrado era la primera de las que se multiplicaron a lo largo de toda su actuación. No podían faltar los bises en los que puso de manifiesto su criterio artístico opuesto a todo exclusivismo: La maja de Goya, de Granados; las seguidillas de Carmen, de Bizet, y el Cant dels ocells. El concierto, al que asistió el presidente Jordi Pujol y otras autoridades civiles y personalidades catalanas, fue también un éxito de concurrencia. Llenó el Palau un auditorio más afín a las actividades radiofónicas que a la realidad de los conciertos habituales.