Independència judicial? A Alemanya

Sense violència no hi ha rebel·lió ni el delicte comparable d’alta traïció. Punt. Els jutges alemanys han necessitat dos dies per desestimar la construcció de la interlocutòria del jutge Llarena i la seva creativitat justificant que es pot actuar “violentament” sense “actuar amb violència”. L’Audiència de Schleswig-Holstein pot reconèixer el delicte de malversació, però d’entrada allibera el president Carles Puigdemont. La decisió de la justícia Alemanya és un gir de guió extraordinàriament important que, si bé no evitarà l’extradició, complica enormement la causa contra els presos polítics catalans a Espanya i la posició de la fiscalia. Com es pot mantenir el delicte de rebel·lió de la resta d’encausats quan el teòric cervell només pot ser jutjat per malversació? La bufetada a l’estat espanyol és històrica. La repressió continua estant a les seves mans, però el món mira i ho fa amb criteris no polititzats. El mateix dia que la justícia alemanya alliberava el president, la jutge de l’Audiència Nacional processava el major Trapero per sedició i organització criminal. Trapero és l’home que va canviar la manera d’actuar del cos dels Mossos d’Esquadra i va neutralitzar la cèl·lula jihadista del 17 d’agost a Catalunya. Se l’acusa de no haver exercit la violència contra els concentrats davant la conselleria d’economia i d’haver permès l’1-O. Entre la justícia, els pressupostos, l’espectacle de les reines i l’escàndol de Cifuentes, la marca Espanya es va degradant en mans del seu nacionalisme.