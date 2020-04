Indiferencia (1920)

Lo que voy a contar sucedió en los primeros días que yo estaba en Berlín. […] Paseaba por Unter den Linden y me acerqué a los cristales de las oficinas del Lokal Anzeiger para enterarme de las últimas noticias. […] Ante el pequeño papel blanco pegado había la media docena de curiosos habitual. El papel blanco decía en letras grandes: “Ocupación de Frankfurt por las tropas francesas”, y luego la noticia: “Esta mañana, a las cinco, tropas francesas han ocupado la ciudad de Frankfurt; las autoridades de la ciudad han hecho constar su protesta ante el comandante de las tropas francesas”. Experimenté una fuerte emoción. Esto es un rudo golpe, pensé, que excitará inevitablemente una reacción en Alemania. En esta reacción rápida, enérgica, casi inconsciente, se descubrirá con más verdad el espíritu que anima hoy al pueblo alemán, que en las notas veinte veces tamizadas que envían los cancilleres. […] Miré a mis vecinos. En sus rostros parecía que, en efecto, se traslucía alguna emoción, pero no se la comunicaban unos a otros. […] Me quedé un poco desencantado. Pero pensé: es una ley de la psicología de las multitudes, que traducen rápidamente en actos intervenciones que la conciencia de cada uno de los individuos que la componen apenas se atrevería a formular claramente. Esta facilidad de revelar en actos sentimientos ocultos que tienen las masas no se da en los individuos aislados o en pequeños grupos de individuos. Para que la reacción se manifieste en actos es preciso observar un número de individuos suficientemente vasto para que pueda llamarse “multitud”. Si las impresiones [son] suficientemente fuertes, las “multitudes” se formarán espontáneamente en la calle; si no, reuniones circunstanciales de gente -los asistentes a un teatro, a un cine o a un club- se transformarán rápidamente en “multitudes”. […] Por la noche (lo que aquí se llama la noche, es decir, de siete a diez) fui al teatro. En uno de los intermedios se proyectaban anuncios. Luego se proyectaban algunas noticias. Una de ellas decía así: “El comandante francés de Frankfurt ha ordenado que los oficiales y soldados de la Reichswehr y de la policía saluden militarmente a la bandera francesa y a los oficiales franceses”. La redacción de la noticia era tan hábilmente dirigida a excitar un movimiento de protesta en el público, que yo me levanté convencido de que la reacción era tan fatal como el reflejo después de la excitación adecuada. Trasladen los lectores la situación a términos para ellos agudamente sensibles y confiesen que hay derecho a esperar alguna reacción. Pues bien: nada. El público leyó la noticia con la misma indiferencia con que había leído el anuncio de una fábrica de muebles y el de una pasta para los dientes. Con mucha más indiferencia que aquel famoso anuncio que aparece en todos los teatros, y que dice así: “Esposos: ¿tenéis a vuestra esposa triste? Tomad el específico Erotika ”. […]