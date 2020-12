ABANSD’ARA

Innocents tot l’any (censurat, 1937)

Columna íntegra de Ramon Sastre i Juan, Gnom (Barcelona, 1896-1988), per publicar tal dia com ahir, el 28 de desembre del 1937, a Diari de Catalunya, portaveu periodístic del partit independentista Estat Català. Aquest text va ser censurat. S’ha publicat en un llibre de l’any 2013 que conté escrits recopilats per una filla de l’autor. L’article venia a tomb de les ingènues expansions populars tradicionals en la jornada dels Sants Innocents, festivitat que s’esqueia aquell dia. En un hivern de guerra sediciosa i de revolució iconoclasta, l’arquitecte i poeta Ramon Sastre escrivia amb una coratjosa independència ideològica una peça diària que sovint incomodava als encarregats de vigilar els continguts de la premsa.