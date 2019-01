Invertir en el futur

El mateix dia que Prince entrava en la seva primera convocatòria amb el Barça i debutava -contra pronòstic, no ens enganyem- a Sevilla, el club s’assegurava el fitxatge de l’holandès Frenkie de Jong, si bé per veure jugar el jove migcampista al Camp Nou encara caldrà esperar uns mesos. De Jong i Prince són les dues últimes incorporacions al vestidor, i deixen un regust totalment oposat: amb un fa la sensació que s’inverteix en el futur, i amb l’altre que s’ha trobat un pedaç per tapar les vergonyes, perquè es va malvendre Munir i ha calgut trobar un recanvi a la posició de nou a correcuita.

Però a l’espera que Prince compleixi amb el seu rol de recanvi de Suárez d’aquí fins a final de temporada, l’aficionat comença a salivar pensant en el futur. El fitxatge ha costat diners: 75 milions d’euros. I són per un jugador que tot just treu el cap a l’elit futbolística. Sí, amb la màxima projecció, però encara per formar. Encara que, què són 75 milions pel migcampista del futur al costat dels 160 milions que pot acabar costant Coutinho?

Jasper Cillessen ens deia, fa uns dies, que De Jong és un jugador que promet però amb qui caldrà tenir paciència. Ell el coneix bé de la selecció. S’ha entrenat amb ell i coneix el seu potencial. Com també sap que, per més que hi hagi parentiu entre l’estil de joc de l’Ajax i el del Barça, adaptar-se al Camp Nou vol temps. No li falta gens de raó. Ben mirat, el Xavi que ens meravellava l’any del triplet no tenia res a veure amb el pelopo que va debutar el 98. I això que Xavi era de la casa!

El fitxatge fa que es debati una vegada més sobre el planter, i si s’aposta o no pels jugadors de casa. De mica en mica va obrint-se la porta, tot i que costa molt, perquè després de tants anys les frontisses s’han ben rovellat. En qualsevol cas, també és evident que La Masia, per més bona feina que es faci, no sempre podrà treure Xavis i Iniestes. Ara bé, una cosa és anar-los a buscar a fora, com ha passat amb Arthur i ara amb De Jong, i l’altra perdre el nord amb Paulinhos. Per més que el brasiler acabés deixant beneficis a la tr esoreria.