En condicions normals els partits polítics presenten a les eleccions un candidat que fa unes propostes detallades en forma de programa electoral amb la promesa d’aplicar-lo. Avui, amb la Generalitat als llimbs per l’aplicació del 155, una campanya surrealista en marxa i encara quatre presos polítics, els resultats electorals, però també els programes de govern, estan dominats per la incertesa. Les propostes polítiques independentistes no són un full de ruta precís, realista i instantani cap a la independència sinó més aviat un acte de fe en uns candidats en situació injusta per l’abús de poder de l’Estat i una apel·lació a la dignitat institucional. PP, PSOE i Ciutadans confien en els efectes desmobilitzadors de l’actuació judicial i de la incertesa, però aquest dijous van tornar a topar amb l’extraordinària capacitat de lluita d’una gran majoria d’aquest poble d’irreductibles. 45.000 persones van anar a Brussel·les per donar suport al president de la Generalitat i els seus consellers. La seva veu, al cor d’Europa, va clamar per la llibertat dels presos i la independència. Van demostrar que són moltes i que estan disposades a fer-se sentir, que no tenen por i que la buidor i la incapacitat negociadora de l’Estat les cohesiona. Després del desconcert provocat per la repressió posterior a la declaració del 27 d’octubre, després de la tristor de la concentració pels presos a Barcelona, aquest dijous s'ha tornat a demostrar la gran capacitat d’un moviment que no està de pas.