Itàlia s’allunya d’una Europa que respira amb Alemanya

Una de freda i una de calenta per a Europa. La freda ve del sud: les dues forces vencedores a Itàlia són formacions euroescèptiques, sense referents en les grans famílies polítiques del continent: el Moviment 5 Estrelles (M5E) i la Lliga (que lidera la coalició de centredreta). Aquest fet, sumat a la dificultat per formar govern atesa la fragmentació, converteix el país transalpí en un nou factor d’inestabilitat per a la Unió Europea. D’altra banda, i aquesta és la calenta, la UE respira gràcies a l’acord de les bases dels sociademòcrates de l’SPD per formar un govern de Gran Coalició a Alemanya amb els conservadors de Merkel.

La creació d’un govern a Itàlia es presenta molt complicada. Cap formació ha superat el llindar del 40% dels vots que la nova llei electoral marca com a necessaris per poder disposar d’una majoria. Caldrà algun tipus de coalició, cosa que a priori no sembla gens fàcil. Més aviat al contrari. Ara mateix, tot apunta a una repetició electoral. La primera víctima dels resultats d’ahir va ser Matteo Renzi, el cap de files del Partit Democràtic (PD), que s’ha desinflat, cosa que ha deixat un mapa on el blau del centredreta mana al nord i el groc populista antiestablishment al sud. Renzi ha anat de fracàs en fracàs. Després de perdre el referèndum de reforma constitucional que li va costar el càrrec de primer ministre, ara enfonsa l’esquerra al tercer lloc. Ahir va anunciar que el PD assumia el rol d’oposició i que ell dimitia com a secretari general del partit.

Aquest nou gir en la política italiana té els elements típics que en els últims anys estan laminant la democràcia a Europa: el discurs antiimmigració i el rebuig a l’europeisme. Un tercer element és l’eclosió de noves formacions populistes, que en el cas italià ja ve de lluny. Berlusconi, amb la seva Força Itàlia, ja fa dècades que va desbordar per la dreta la tradicional democràcia cristiana; i ara, en el seu retorn en coalició, s’ha vist superat per una Lliga (ex Lliga Nord) reinventada, amb un discurs més radicalitzat. Renzi ha vist com les fractures internes el debilitaven i com el vot popular, sobretot al sud, se n’anava cap al moviment fundat per Beppe Grillo el 2009, l’M5E, que encara té l’aura -per a un bon gruix d’electors- de no estar contaminat per l’exercici del poder. Un poder que, tanmateix, se li resisteix tot i el primer lloc del seu jove candidat, Luigi Di Maio (32,6% dels vots).

Tot el que és preocupació quan Brussel·les mira cap a Itàlia passa a ser alleujament quan mira cap a Alemanya, on per fi tirarà endavant la reedició del govern de Gran Coalició. El Berlín de Merkel s’erigeix, doncs, en el gran pilar d’estabilitat continental, només amb la crossa francesa d’un Macron europeista que, tanmateix, no passa pel seu millor moment de popularitat. Amb una Itàlia ingovernable i d’esquena a Brussel·les, una Espanya que cada cop compta menys (llastada pel repte democràtic català i la debilitat parlamentària de Rajoy), el descontrol autoritari centreeuropeu (Hongria, Polònia...) i el Brexit com a maldecap permanent, el projecte europeu segueix molt dèbil i sense un rumb clar.