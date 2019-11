I ara, què fem amb Ivan Rakitic?

260x366 Ivan Rakitic / PERE VIRGILI Ivan Rakitic / PERE VIRGILI

Fitxat l’estiu del 2014, Ivan Rakitic es va convertir en titular indiscutible a l’onze del Barça. I així fins a l’inici d’aquesta temporada, en què d’un dia per l’altre es va veure assegut a la banqueta, relegat a l’ostracisme, sense protagonisme. Per això, quan ahir Valverde va fer públic l’equip titular per al partit contra el Dortmund i hi apareixia el nom de Rakitic, més d’un va haver de mirar-s’ho dues vegades. No era cap error: el dia que el Barça se la jugava el croat tornava a l’onze.

Potser ell també va quedar sorprès, perquè la seva primera actuació a la gespa va ser una pèrdua de pilota que va estar a punt d’acabar en el primer gol dels alemanys. Uns quants aficionats es van posar les mans al cap. Però Rakitic no es va deixar impressionar, es va posar ràpidament el mono de treball i va completar un partit més que notable, sobretot tenint en compte el poc ritme de competició. Participatiu en el joc, oferint-se als companys i sent el primer a iniciar la pressió a l’esquena de Leo Messi. Rakitic es va situar bé, va cobrir amb intel·ligència l’esquena de l’argentí per evitar transicions fàcils del rival i va recuperar fins a sis pilotes. El dia que ni Arthur ni Arturo jugaven d’inici, semblava que el Barça havia trobat en ell, De Jong i Busquets un mig del camp fiable. Rakitic va ser substituït al minut 78 i el Camp Nou el va felicitar per la feina amb una gran ovació.

El dubte és què passarà a partir d’ara. Perquè el croat estava a la rampa de sortida per marxar del Barça aquest mateix hivern. I és que, en un futbol en què els temes comptables tenen tanta o més força que els esportius, la directiva veia en el croat -fitxat per 18 milions fixes més 3 en variables- un jugador amortitzat i amb potencial per fer-ne calaix. De fet, Rakitic ja havia de ser moneda de canvi a l’estiu en el fitxatge fallit de Neymar.

Queda un mes perquè s’obri el mercat d’hivern. Veurem si el partit contra el Borussia Dortmund serà un punt d’inflexió per revertir la situació de Rakitic... o un aparador gegant per vendre’l més bé de preu.