Jaque a Allende

Podemos asistir a la penúltima prueba de fuerza “no violenta” entre la oposición y Salvador Allende. La unidad no intervencionista del ejército se resquebraja, especialmente la marina; numerosos sectores profesionales han iniciado una huelga política cuya única finalidad es provocar la caída del Gobierno de Unidad Popular; existe casi la evidencia de que la izquierda y la derecha chilenas se están armando en las trastiendas en preparación de un ajuste de cuentas postallendista. De todos estos factores a una óptica europea puede sorprenderle la actitud de los profesionales frente a un gobierno izquierdista, cuando en Europa los panegiristas de la revolución científico-técnica prevén un papel muy activo de los profesionales como activadores del cambio histórico. El crecimiento cuantitativo de los profesionales europeos en estos últimos veinte años ha modificado las condiciones de su mercado de trabajo y en cierta manera les ha proletarizado o en cualquier caso les ha “asalariado”. De ahí la tendencia crítica. En cambio en Chile todavía tiene fuerza la imagen del “profesional liberal”, con intereses totalmente opuestos a las medidas socializadoras de la Unidad Popular. La contradicción bajo la que nació la “experiencia chilena” sobrevive corregida y aumentada. Allende gobernaba pero no tenía el poder porque debía respetar las reglas del juego que le impedían adaptar todos los mecanismos del país a un proceso reformista. A raíz del aviso de golpe de Estado militar, Allende trató de crear la conciencia de que el país se enfrentaba al dilema democracia o dictadura y que por lo tanto lo más urgente era apuntalar la norma democrática, aunque fuera con el concurso de la Democracia Cristiana. La medida fue bien acogida por radicales, comunistas y algunos socialistas, no todos. Muy mal acogida por la extrema izquierda por cuanto entendía que con la Democracia Cristiana en el Gobierno quedaba hipotecado el débil viraje reformista emprendido por la Unidad Popular. La impotencia de Allende para salir del círculo vicioso ha sido un factor activador de esa ideología de la confusión parafascista que parece extenderse entre la pequeña burguesía chilena y que se encarna sobre todo en los sectores profesionales. Son cuadros de ingenieros, abogados, médicos y otros especialistas técnicos los que nutren las filas de un movimiento corporativista alentado ahora por el arrollador triunfo del peronismo en Argentina. […]