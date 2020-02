Mediapro i el futbol femení

Dimecres passat, a la secció d’esports, hi havia un article de Laura Ràfols que es referia a Mediapro amb unes afirmacions que semblen desconèixer la realitat dels problemes, audiovisuals i altres, del futbol femení.

No és cert que Mediapro "no va voler oferir un dels partits més importants" (suposo que parla de l'Atlètic de Madrid-Barça). No vam emetre el partit perquè no tenim els drets audiovisuals del FC Barcelona, ni aquest club els va voler cedir, i nosaltres no pirategem els partits ni apliquem la llei del més fort, una actitud que –com s'ha vist– no ajuda a resoldre els problemes del futbol.

No ens dediquem a "vendre fum". Des del 2013 estem emetent partits de futbol femení, quan ningú en parlava ni se'n preocupava, hi invertim centenars de milers d’euros i donem visibilitat a aquest esport en la més absoluta solitud, i quan molts clubs no tenien gaire sensibilitat ni perspectiva en aquest àmbit.

Ens hem passat tota aquesta temporada fent oferiments diversos per resoldre la paràlisi a la qual condueix la posició de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), sense gaire èxit de moment, però assegurant l’emissió de partits cada jornada. I de moment som els únics que fem propostes en positiu, sense vendre fum.

És convenient conèixer les coses de què es parla abans de condemnar la feina dels altres.