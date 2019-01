Per tancar la conversa

Al senyor Antoni Fernández Teixidó no li va agradar el meu article de dimarts passat a l’ARA (“Torna el 'camarada Demián'”), que titlla de “maldestre”. Maldestre? Per ventura hi ha trobat alguna errada gramatical o sintàctica, alguna manca de concordança, alguna dada o cita falsa?

Comprenc que l’incomodi el recordatori de les seves ziga-zagues ideològico-polítiques, que ell presenta com una trajectòria rectilínia. Però, com que és un home culte, ja deu saber que tothom és amo dels seus silencis i esclau de les seves paraules. I ell n’ha dit o n’ha escrit moltes, de paraules, des de les assemblees universitàries, en què lluïa el seu bec d’or trotsquista, fins als documents doctrinals de Lliures, en què és fàcil entreveure la seva mà i el seu estil. Confesso que m’ha commogut descobrir, en un d’aquests documents datat fa tot just quatre mesos ('Per la refundació del catalanisme i l’impuls dels seus partits') un apartat de síntesi final que porta per títol 'Les tesis de setembre'. Realment, com diu la dita castellana, 'quien tuvo retuvo': Vladímir Lenin va formular el 1917 les Tesis d’abril, i Fernández Teixidó ens va obsequiar el 2018 amb les 'Tesis de setembre'. I, entremig, ni un paper de fumar!

La meva més respectuosa enhorabona, molta sort i endavant, cap a l’assalt del Palau d’Hivern independentista. Suposo que l’alcaldessa Colau deu ser Kerenski, i el president Torra, el general Kornilov, i Manuel Valls, el nou Trotski...