Joan Font reclama bon govern

La dreta nacionalista espanyola (perdó per la redundància) ha reduït el debat de la pandèmia a enfrontar sanitat i economia. En aquest plantejament, un bon govern seria aquell que autoritzés la reobertura dels negocis, com si això fos suficient (i possible) per salvar l’economia. Ahir un dels empresaris més importants del país, el president de Bon Preu, Joan Font, va desfer aquest fals debat en una entrevista a l’ARA. Per a ell el bon govern és, senzillament, un govern eficaç. Sobretot enmig d’una pandèmia. Un govern que treballi sota la mateixa exigència i a la mateixa velocitat que les empreses, perquè “la gent està desesperada i amb raó”: no poden ingressar res. Joan Font va advertir del perill de la destrucció de les empreses, generadores de riquesa, i deia: “Les administracions, desgraciadament l’espanyola i la catalana, són molt ineficients, i a les empreses en 24 hores ens ha canviat la vida, no podem fer papers ni esperar tres mesos”.