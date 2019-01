Joan Miró dels ventalls

Un recull de l’obra de Joan Miró, pertanyent a diferents col·leccionistes barcelonins, llueix el seu rostre, aquests dies, a les Galeries Laietanes.

L’alt esforç de Miró, de cap a cap, esclata entre nosaltres triomfant. Obriu totes les finestres al ple sol de l’homenatge! Pinteu les taules! Renoveu l’aire clos! Aquest cap de llop udolant és un treball de bronze. Vers ell estenem els nostres llargs braços entre la multitud per la terra trencada. Lluny ja dels recons! Si es torna a cloure aquesta cortina, en art, res no rebrà la llum i tot s’enfosquirà en aquest alt nivell, entre roques. Antany -aviat vencé- Miró es complaïa a passar els dits de l’un a l’altre pol amb lent estudi. Avui la seva arbreda s’esbrava, enfora, davant les aigües. Cordial és el seu cop de destral en la selva remorera. Tothom ha dinat. El mar s’ha dormit. ARA sentim el triomf de Miró, ben despert en la més alta realitat, ple de domini, com també constatem ja definit, inesborrable, el seu eixamplament dels camins antics.