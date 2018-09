Joaquim Forn, o com sortir-ne amb el cap ben alt

EL DIETARI DE Joaquim Forn, que ahir va avançar l’ARA, és impactant i profund alhora. L’exconseller d’Interior es pregunta: “¿La presó m’haurà servit per refermar les meves conviccions o, al contrari, en sortiré arrossegant-me, poruc, rancuniós, carregat d’odi?” Encara que l’experiència de la presó és personal i intransferible, la pregunta també se la pot fer tota la societat catalana: ¿i nosaltres, com en sortirem, de la repressió de l’Estat? Quina resposta volem donar-hi? ¿Amb quina fortalesa moral i política volem continuar plantejant la nostra demanda democràtica de llibertat? Em consta que Forn ha allunyat els perills de la rancúnia i que, des d’un punt de vista personal, ha mirat de convertir aquest any privat de llibertat en un any guanyat i no en un any perdut. No en podem sortir arrossegant-nos, sinó amb el cap ben alt.