Joker: “Ja ningú és respectuós”

NO SE SENTIEN ni les crispetes. A la sala estàvem tots clavats a la butaca, negociant la nostra incomoditat amb una pel·lícula sagnant. Però així que va sonar el darrer acord de That’s life i la pantalla va anar a negre, van sonar els aplaudiments. El més pertorbador era que ens sentíem representats pels diàlegs d’un protagonista marcat per la malaltia mental i la tragèdia familiar: “Ja ningú és respectuós, ja ningú es posa en la pell de l’altre”, “No sé per què tothom és tan maleducat” o “No escoltes, no ho fas”. La tragèdia del Joker parla directament a la societat contemporània, aquesta societat que embruta tot el dia, on el diner s’acumula en poques mans indiferents i on la sort dels que corren la cursa en pitjors condicions és rebuda amb retallades i culpabilitzacions. No és Gotham ni és un còmic: som nosaltres, i així ens va.