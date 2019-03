Jorge Javier Vázquez i l’art de saber dir que no

AHIR vam tornar a veure Jorge Javier Vázquez després d’haver estat ingressat amb una hemorràgia d’origen aneurismàtic, dissabte passat. Vázquez fa totes les hores del món davant la càmera i els caps de setmana va per Espanya protagonitzant el seu espectacle teatral, combinació perfecta perquè el cos vagi avisant fins que peta. Potser Vázquez es dirà ara a ell mateix que cal afluixar, però és difícil resistir-se al peix que es mossega la cua: com més popular, més ofertes, més ingressos, més reptes de creixement professional per escapar-se per unes hores de la rutina diària del gran contracte al qual et sents enamoradament encadenat, més aplaudiments, més entrades a mons que no són els teus. Els mitjans són cruels i qui para de pedalar cau. ¿Qui té el valor d’afluixar quan està marcant una època a la tele? Potser per això la tornada de Vázquez al carrer va ser televisada en directe.