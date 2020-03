Jorge Lorenzo i la seva retirada a mitges

Dijous Jorge Lorenzo anunciava que correrà amb una wild card el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, previst per al 5 al 7 de juny (si no hi ha canvis d'última hora, que amb el coronavirus no se sap mai). Ell, que a mitjans de novembre seia a la sala de premsa del circuit de Xest per anunciar que deixava de competir i que en una entrevista a l'ARA dos dies després de baixar de l'Honda per últim cop va assegurar que no tornaria a pujar a una moto "mai més" (perquè no li agradava anar a poc a poc o de passeig), ha decidit tornar a provar sort.

Sí que és cert que no ho farà de manera regular (de moment, tan sols disputarà una cursa), però des que Yamaha li va oferir ser el pilot de proves i la possibilitat de participar en alguna cita, Lorenzo torna a somriure. Amb Yamaha, el mallorquí ha aconseguit grans èxits, entre els quals els seus tres títols a la categoria reina. Hi ha pilots que s'adapten millor a una determinada moto, que sembla que hi tinguin una relació d'amor, com les d'aquelles parelles que semblen predestinades a coneixe's. I Lorenzo i la Yamaha són aquest cas. Ell, que serà nomenat llegenda de MotoGP durant el GP d'Espanya, a Jerez, serà la segona llegenda que competeix en una cursa després de tenir aquest títol honorífic (el primer va ser Nicky Hayden). I no competirà per anar de passeig. "Si no em veig amb opcions d'estar entre els cinc primers seria una mica inútil córrer com a convidat", va dir en un acte promocional recentment.

El retorn de Lorenzo, per més que m'agradi –perquè tenir campions a la pista està més que bé i ajuda a apujar el llistó de la competició–, em genera dubtes. Què passarà si el mallorquí acaba per davant dels pilots de fàbrica de Yamaha? Una cosa és tenir-lo ajudant al box com el vam veure a l'hivern durant la pretemporada, i una altra és trobar-te'l a la pista, eclipsant possiblement tant Maverick Viñales com Valentino Rossi. De fet, el cap de Yamaha, Lin Jarvis, va dir que Lorenzo afronta la cursa catalana com una prova per veure de què és capaç, amb vista a tornar a la competició el 2021 (entenc que a l'equip satèl·lit de Yamaha, el Petronas). Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna (l'empresa que organitza el Mundial), va dir dijous que el retorn de Lorenzo és una "molt bona notícia". Tot suma per a l'espectacle, esclar. Com a mínim, el que segur que intentarà fer Lorenzo és treure's l'espina clavada de l'any passat, quan a les primeres de canvi va caure a Montmeló i va provocar la caiguda de molts altres pilots. Ara bé, Lorenzo va signar un contracte de dos anys amb l'equip Repsol Honda i, quan va veure que les coses no rutllaven, va decidir trencar-lo i retirar-se. Què els deu passar pel cap als responsables de l'equip Repsol Honda quan llegeixen que tornarà a competir?