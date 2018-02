Josep M. Llompart i la literatura de les Illes

[...]

La ubicació dels arxius, les biblioteques i les hemeroteques; la lògica pobresa de la nostra vida acadèmica passada i present, i el desfasament històric de les diverses regions catalanes obliguen que sigui cada una d’elles la que fabriqui la pròpia història particular. [...] Si plantegem les coses així, veurem tot seguit l’interès d’un volum com el que Josep Maria Llompart acaba de publicar sota el títol de La literatura moderna a les Balears [Palma, Ed. Moll, 1964]. No sols per al coneixement de les lletres insulars en elles mateixes, sinó també per a l’elaboració de l’obra general que necessitem. I això malgrat les volgudes limitacions que el mateix autor s’ha imposat. O que les circumstàncies li han imposat. En efecte: els diversos capítols del llibre no són sinó una sèrie de sermons que Llompart anà confegint a corre-cuita per tal de divulgar, des de Ràdio Joventut d’Inca, la literatura local al públic de Mallorca. “El caràcter i l’abast de les lliçons que havien d’ésser transmeses -ens diu en el pròleg- condicionaven inexorablement la meva tasca. Es tractava d’adreçar-se, no als especialistes ni als iniciats, sinó al gran públic; al públic de bona fe que potser fins i tot ignorava l’existència d’una literatura balear.” [...] No es tracta, doncs, d’un assaig ambiciós com el ja clàssic de Miquel dels Sants Oliver, sinó d’una obra de divulgació a nivell escolar. D’un “volum, com si diguéssim, en mànegues de camisa”. Però honest i, a despit de les objeccions que hom pugui fer-li, molt útil. [...] Així, per exemple, en intentar d’explicar els orígens de la “Renaixença”, Llompart addueix dos fets importants, però no decisius: l’arrencada mercantil produïda pel lliure comerç amb Amèrica i el Romanticisme. El capital americà, en efecte, fou el que, en part, finançà la Revolució industrial, però fou aquesta la que, a l’Occident europeu i també al Principat, transformà les condicions objectives de la base i, en definitiva, suscità un moviment ideològic i literari propi: el Romanticisme. [... ] Llompart subratlla el fet que la literatura insular només té sentit dins el seu context general català. “No es refereix tampoc a una literatura, com si diguéssim, autònoma -ens diu en el pròleg-, sinó inserida dins una altra de més vasta, la catalana, de la qual és una branca amb matisos específics.” [...]