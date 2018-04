Jugar sense futbolistes de la casa, un nou pas enrere

El partit de Balaídos era el partit ideal per jugar amb futbolistes de La Masia. Però, en canvi, va ser el primer partit en molts anys sense jugadors de la casa, ja que Denis Suárez, per molt que hagués jugat un any al filial, no és un jugador format a La Masia. Era un partit ideal perquè juguessin futbolistes de la casa, ja que quan toca fer rotacions es pot apostar per jugadors joves, com va fer el Sevilla, que va fer jugar Carlos Hernández, davanter del filial. Però els últims anys el Barça ha fitxat suplents. I els suplents tanquen la porta a jugadors de La Masia. Tot i que, de fet, segurament tampoc haurien jugat, ja que homes com Aleñá o Cucurella ja tenen prou feina evitant el descens del Barça B a Segona B. Un Barça B que va convertir-se en l’equip de Segona que més diners es va gastar en fitxatges aquest últim mercat. Mala peça al teler quan el filial, que hauria de donar oportunitats als joves de la casa, es gasta molts diners en fitxatges. I quan els jugadors del filial, ja sigui els que han crescut amb l’escut al pit, com Aleñá, o els fitxats, com un Arnaiz ara lesionat, no poden jugar partits així, ja que els suplents escollits per fer rotacions són futbolistes que, plegats, han costat 300 milions d’euros. Més enllà del joc, per moments prou digne a la primera part, per moments horrible a l’inici de la segona fins que va entrar Messi, el problema del partit de Vigo va ser aquest. Jugar sense identitat. Fer jugar jugadors de la casa no vol dir pensar en on són nascuts o quant han costat, vol dir fer jugar futbolistes, ja siguin nascuts a Rosario, Mali, Fuentealbilla o Mataró, educats en un estil de joc. I el Barça sempre ha destacat pel fet de tenir un estil. Jugar sense jugadors de la casa vol dir anar buscant un estil. El problema no són jugadors com Coutinho, un fitxatge de talent que arriba per ser titular. El problema són els jugadors que han costat tant i que acaben fent actuacions normaletes a Vigo. Però sense capacitat per ajudar l’equip en nits com la de Roma. El partit de Balaídos, més enllà del resultat, és un nou pas enrere. Cap a una pèrdua d’estil. Cap a la vulgaritat.