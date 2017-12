Junta Electoral i periodisme: un horror en cada campanya

ELS PROBLEMES entre els periodistes i la Junta Electoral Central no són d’ara. Ja fa anys que la Junta es fica en coses molt delicades de les quals no té ni la més remota idea, com ara, per exemple, la informació. Quan parlen de neutralitat, ¿aquests senyors saben de què estan parlant? Un periodista és un professional que té un contracte social i un estatut professional que el faculta (és més, l’obliga) a interpretar el que passa. Perquè sense interpretació no hi ha periodisme. I, per tant, no hi ha servei públic. Si amb violència policial i presos polítics Mònica Terribas no pot dir que hi ha repressió contra l’independentisme, no està fent bé la seva feina. Però la guineu fa temps que campa pel galliner: a la majoria de partits ja els han estat bé els blocs electorals i els minutatges que ja fa anys que han convertit les campanyes en un estat d’excepció informatiu.