L’Estat posa en risc els drets civils

JORDI CUIXART envia aquest missatge des de la presó: “Esperança, esforç, generositat i diàleg”. Probablement cal esperar menys i actuar més. Per demostrar al món que en aquests mateixos moments, a Catalunya, no tan sols estan en joc drets nacionals sinó, primordialment, drets civils, que són universals. El dret a no ser empresonat per raó de pensament polític, tal com vam veure ahir, altra vegada, amb Joaquim Forn, el dret a un judici just, o al sufragi passiu. El dret a desenvolupar el programa polític després de guanyar unes eleccions netes. Perquè en el fons, el que ens vol fer creure l’estat espanyol és que la independència no seria possible encara que la volgués el 90%. Estan amenaçades la llibertat de manifestació i d’expressió. I mentre l’Estat reclama normalitat (hipòcritament, perquè la impedeix) està amenaçant la convivència.