L’ala dura del PP imposa la seva tesi: un 155 per esborrar l’independentisme

Les primeres espases del PP van sortir ahir en tromba per avisar Carles Puigdemont que amb una simple convocatòria electoral no aturaria la posada en marxa del 155, que suposa la destitució de tot el Govern i la presa de control de l’administració catalana per part dels ministeris radicats a Madrid. Ho va fer el ministre de Justícia, Rafael Catalá, i també el portaveu del PP, Pablo Casado, entre d’altres. En canvi, el PSOE es manté en la idea inicial, és a dir, que una convocatòria electoral de Puigdemont paralitzaria els efectes del 155.

A què es deu aquesta discrepància? Doncs al fet que l’ala dura del PP ha imposat finalment les seves tesis i vol forçar la màquina ara que veu l’oportunitat de prendre el control de les institucions catalanes. L’objectiu és evident: desnaturalitzar l’autogovern, desmuntar aquelles estructures que li sembli que tenen aroma paraestatal -com les delegacions a l’exterior o l’embrió d’Hisenda catalana-, i imposar límits més estrictes a competències com educació, que tenen transferides totes les autonomies. Destacats dirigents del PP, com Xavier García Albiol, defensen obertament que cal saltar-se el compromís de celebrar eleccions en un termini de sis mesos per poder preparar adequadament el terreny. És a dir, eleccions sí, però quan hagin esborrat qualsevol aresta sobiranista de l’espai públic.

El diputat de Ciutadans Juan Carlos Girauta ha anat més enllà i ha insinuat que s’han de prendre mesures perquè unes eleccions es puguin celebrar “sense coaccions” als pobles. Què vol dir Girauta? ¿Que als pobles catalans no està garantit el dret a vot lliure i democràtic? I què proposa? ¿Prohibir les estelades als balcons?

Tot plegat dibuixa un panorama en què tot apunta que PP i potser Cs pretenen aprofitar el 155 no per restablir la legalitat, com ells diuen, sinó per aplicar el seu programa polític a Catalunya amb només el 26,4% dels vots. Aquestes mesures s’imposarien a la força durant un temps indefinit per convocar eleccions quan ells creguin que els pugui convenir. Es tracta del vell somni del PP formulat per l’exministre Wert en el desig d’“espanyolitzar els nens catalans”. La societat catalana no s’ho deixarà fer, però cal ser conscients de quines són les veritables intencions de PP i Cs amb l’aquiescència del PSOE i, ai, potser del PSC.