L’anomalia que la segregació per sexes encara rebi subvenció pública

Els nens amb els nens, i amb professors només homes, i les nenes amb les nenes, i només amb professores. És l’esquema que mantenen fins ara les 16 escoles concertades vinculades a l’Opus Dei -que s’encarrega de la formació religiosa en aquests centres privats-, uns centres que reben subvenció pública a Catalunya, uns 30 milions d’euros a l’any. Formen part del sistema públic d’Ensenyament, i per tant la formació bàsica és gratuïta tot i que tots els serveis addicionals són de pagament i, encara que siguin voluntaris, difícilment hi ha alumnes que no els utilitzin. És una opció legítima de les famílies que volen que els seus fills i filles tinguin una educació religiosa i, en aquest cas, amb clara segregació per sexes i possiblement per classe social, però el que sembla una anomalia és que tot això es faci amb diners públics.

Que això és estrany ho demostra, per exemple, que ara una part d’aquests col·legis privats estan treballant perquè almenys entre el professorat no hi hagi segregació. Tot plegat ve d’una multa d’Inspecció de Treball de 50.000 euros contra l’escola Viaró de Sant Cugat per haver vulnerat el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats en l’accés al treball, arran d’una denúncia presentada per la CGT.

Les 10 escoles que formen part de la Institució Familiar d’Educació -una de les empreses privades vinculades a l’Opus- i tres més començaran a incorporar homes i dones de manera indistinta en els centres per evitar que si la multa es fa ferma també puguin rebre sancions similars. A més de la contractació puntual d’algun docent, es farà que les professores del col·legi femení facin alguna classe al col·legi masculí i a la inversa. Altres escoles, com la mateixa Viaró, mantenen la segregació, almenys fins que es resolgui el recurs, perquè defensen aquest model pedagògic. Des de fa molts anys hi ha hagut intents polítics de suprimir la subvenció pública a les escoles que segreguen per sexe sense que, ni tan sols durant el tripartit, la iniciativa tirés endavant. Dissabte passat la CUP treia pit afirmant que ho havia aconseguit en els pactes d’investidura, però de moment no hi ha pacte ni investidura.

Sigui com sigui, la segregació per sexes va contra el model d’igualtat que defensa l’escola pública. Per tant, aquests centres no haurien de rebre ajudes públiques. És una anomalia que algun dia, i com més aviat millor, s’hauria d’acabar.