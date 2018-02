L’art i la ciència

[...]

Hem visitat l’exposició de dibuixos d’anormals i alienats, celebrada aquests dies al Casal de la Cultura. Era una exposició de dibuixos de Carme Iscla. Coneixem Carme Iscla de temps i confessem que no ens ha estat cap sorpresa. Ho teníem previst, perquè teníem estudiada la seva personalitat; coneixíem les seves vivències, els seus problemes psíquics, les seves aptituds artístiques, la seva força intuïtiva i les seves passions i vocacions. Nosaltres sabíem que la seva vocació d’infermera i el seu poder intuïtiu, acompanyat de potencial artístic, havien de cristal·litzar en obres de valor que, sense ella saber-ho, es convertirien en auxiliars molt útils a la ciència. I així ha estat. [...] Els dibuixos de malalts mentals que ens dóna Carme Iscla estan contornejats a la mina de plom amb una gracilitat, amb una diríem benignitat, amb una finor d’esperit, que reflecteix la finor d’una carícia. La placidesa dels seus dibuixos té el mateix origen que ha motivat el tracte benigne i amable que l’autora ha dispensat al malalt en fer d’infermera. Nosaltres, que hem vist Carme Iscla visitant per pura voluntat els “seus” leprosos, els “seus” pobres, i els “seus” malalts, amb una sol·licitud digna de consideració, hem comprés que en l’exercici d’infermera de nosocomi havia de trobar esbarjo a la seva vocació i aplicació al seu temperament artístic; i així han sorgit els rostres astènics, compulsius, explosius, cicloides, perversos, esquizoides o hipocondríacs, dotats d’una forta expressió de vida interior, revelada amb intensitat; l’esgotament cíclic, l’anhel mortificador, la brusquedat reaccional, l’onirisme, el pessimisme, l’amoralitat, el fanatisme i la depressió hi són expressades amb tota la força explicativa que solament pot proporcionar l’existència d’una simpatia convertida en empatia, en coparticipació, sense perdre l’autocontrol, única manera de copsar les realitats del pacient. [...] I això ha estat capaç de fer-ho Carme Iscla i ens ha pogut donar com ningú, les belles representacions, intensament expressives, dels diversos malalts psicòpates, desbastades de tota ferocitat o dada repulsiva accessòria, per a fer-la més humana, sense perjudicar-ne l’eloqüència. [...] Es tracta d’un dibuix a base de fina qualitat pictòrica, plena de suavitats, tancada per una línia de contorn que no té efectismes ni preocupacions de plasticitat, de lluminisme, de transcendentalisme ni d’ostentació tècnica. No cerca els trucatges d’exaltació dels valors pictòrics, ni empra superfícies rellevants. Desentranya, però, com Cezanne, la perennitat de l’expressió transitòria i la patentitza en una expressió síntesi que no pot donar-la l’aparell fotogràfic; és un art que esdevé més real que la mateixa realitat, la qual cosa facilita el diagnòstic del psiquiatra [...] Carme Iscla és l’artista d’un present reeixit i d’un futur albirador.