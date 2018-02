Quan l’art mor de por

Primer van considerar que això del sobiranisme era fruit d’una reacció contra el govern del PP que confonia la part amb el tot, després van pensar que era una reacció a la crisi econòmica. Posteriorment, els mateixos amics que veien amb simpatia els moviments democràtics arreu del món i la participació cívica en la política, van començar a comprar la idea del nacionalisme català reclòs i poc viatjat. No servia de res parlar més idiomes que ells, ser de suburbi, no odiar Espanya i estimar el castellà també com a llengua pròpia. Els resultava evident que l’escola catalana ha fet molt de mal i que els mitjans de comunicació catalans adoctrinen. Morts de por des dels seus mitjans de comunicació ja irreconeixibles, continuen justificant-se. Molt pocs tenen el coratge de denunciar com la llibertat d’expressió i de pensament i la qualitat democràtica espanyola es van deteriorant quasi imperceptiblement, sense resistència.

Aquest dimecres Arco va retirar una obra dedicada als presos polítics. La galerista diu que “ni el govern ni Ifema volen embolics” i es pregunta per què la gent es pren les coses tan a pit. La portaveu del PSOE, Margarita Robles, va justificar la retirada per “no afavorir la crispació” i rebaixar la tensió. Avui el rei visitarà plàcidament la fira d’art contemporani madrilenya. Si queda alguna obra exposada sabrem quin és el grau de degradació dels artistes i els intel·lectuals espanyols. No és per defensar Catalunya, senyors. És per defensar-se a vostès mateixos.