¿Qué significa la suspensión de las garantías constitucionales? ¿Qué alcance tiene la ley de Orden público? ¿Qué armas extraordinarias dan una y otra a las autoridades para defender a la sociedad actual de los ataques de sus enemigos?, va preguntándose por ahí la gente, alarmada y nerviosa. A los que no estén en el caso de enterarse directamente y por sí mismos de los textos legales en cuestión, vamos a contestarles de la mejor manera que sepamos, para que, en vista de ello, puedan tranquilizarse o no tranquilizarse con algún fundamento. La Constitución da a los españoles y extranjeros residentes en España, entre otras garantías, las de que no serán detenidos ni presos, ni se entrará sin su consentimiento en su casa, ni podrá compelérseles a mudar de domicilio, sino mediante ciertos requisitos escrupulosamente especificados en las leyes, y que se refieren principalmente a disposiciones motivadas de la autoridad judicial. También consigna el derecho de emitir libremente sus ideas, de palabra o por escrito, sin sujeción a censura previa, así como reunirse pacíficamente y asociarse para los fines de la vida humana. [...] Hemos dicho antes que explicaríamos lo mejor que supiéramos la intensidad y la extensión con que la suspensión de garantías garantizaba la vuelta a la normalidad social, y que en vista de ello los que buscaban la antedicha explicación eran libres de tranquilizarse o de no tranquilizarse. Los que no se hayan tranquilizado preguntarán tal vez: -¿Y si todo esto no basta? ¿No hay un más allá? Hay un más allá que es el estado de guerra, al resignar las autoridades civiles parte de sus atribuciones en la militar, lo cual representa un poco más coerción, y el aplicar las leyes y procedimientos militares, algo más rigurosos y sumarios, a determinados hechos y personas. Pero entiéndase bien: tampoco el estado de guerra es la arbitrariedad ni el palo de ciego; también tiene sus reglas y sus leyes, y la Constitución por encima de todo. -¡Siempre la Constitución, y siempre las leyes! -exclamarán algunos impacientes-. ¿Y no hay más allá? -No; ahora ya no hay más allá. Y ésta debería ser la inmensa ventaja de vivir en un país moderno y civilizado. Si ahora nos encontramos con que esta ventaja no resulta, ¿será tal vez porque nuestra civilización corroída de artificios vive sólo una vida postiza y se inclina instintivamente a una vuelta a la Naturaleza que le dé nueva sangre, a una refrescadora vuelta a las grandes sinceridades de la barbarie? No lo sabemos. Además, los tiempos no están para metafísicas.