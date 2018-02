L’economia catalana creix a bon ritme malgrat els auguris

El departament d’Economia va fer ahir pública l’estimació de creixement anual del PIB català durant el 2017: un 3,4%. La xifra supera en tres dècimes la mitjana de creixement espanyol, 3,1%, i està un punt per sobre de la mitjana europea. És un fet, doncs, que els auguris sobre un enfonsament de l’economia catalana a causa de la crisi política de la tardor no s’han acomplert. Al contrari, l’economia catalana demostra una fortalesa excepcional perquè té unes bases sòlides. Una bona mostra d’això és el rècord en exportacions i la puixança de la producció industrial.

El govern espanyol assegura que és l’aplicació del 155 el que ha evitat el daltabaix, perquè ha retornat l’estabilitat. Però a aquest argument s’hi podria respondre que va ser precisament l’actuació de les forces i cossos de seguretat de l’Estat durant la jornada de l’1-O la que va traslladar a l’opinió pública mundial una imatge d’inestabilitat que ha perjudicant sectors concrets, com ara el turisme, que ja patia l’atemptat del 17-A. No tant segurament com alguns van voler fer creure al principi, però sí que és evident que hi ha hagut un impacte.

No és cap secret que l’economia necessita un entorn d’estabilitat per florir i atreure inversions. I és responsabilitat del govern del PP haver-se negat a vehicular una demanda política majoritària a través del diàleg i haver optat només per la via judicial i policial.

Mentre l’Estat continuï negant la realitat política catalana, reflectida un cop més en els resultats de les eleccions del 21-D, existirà un escenari de certa inestabilitat. Per això molts actors internacionals es posen les mans al cap quan s’empresonen representants polítics i hi veuen un perill real d’enquistament del conflicte. En canvi, si s’obrís un escenari de negociació, els inversors respirarien més tranquils.

Si al govern espanyol li preocupés de veritat l’economia, actuaria d’una altra manera. Lamentablement, a Madrid els interessos polítics i electorals primen per sobre d’altres consideracions. El pròxim govern de la Generalitat tindrà el repte de mantenir viu el pols amb l’Estat, i alhora no malmetre les condicions que fan forta l’economia catalana. No serà fàcil, però sense prosperitat i riquesa tampoc serà possible el país a què s’aspira.