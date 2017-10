Así, con signo de admiración, señalamos al hombre más interesante, más noble y más ultrajado de la Europa actual. Que perdonen esta leal declaración todos aquellos que abogan sin cesar por el triunfo de los Aliados; no creemos necesario hacer constar una vez más nuestra condición de antimilitaristas, antigermanófilos, revolucionarios en una palabra. […] Es de suponer que la revolución rusa, apagada en principio por los Estados aliados, tenía por objetivo único destronar al Zar, que según se decía, y se comprobó, tenía el propósito de firmar con el Kayser una paz separada. En este sentido hízose la revolución que dio el resultado que los Aliados esperaban. Llevado a la cabeza del Estado ruso, Kerensky ofreció a la Entente no tratar de paz como no fuera por acuerdo de todas las potencias aliadas. Pero sucedió fatalmente lo que los Aliados no habían previsto. El pueblo ruso, cansado de la guerra con el Zar, tampoco la quería con Kerensky, y dispuesto a acabar con ella, los consejos de obreros y soldados decidieron cesar las hostilidades, y preparar una conferencia internacional en Estocolmo. Lenin fue el principal impulsor de aquel formidable movimiento de opinión pacifista, llegando incluso a parlamentar con los emisarios del Gobierno alemán, lo que le valió el dictado de traidor. Lenin sufrió impávido todos los ataques y sin abandonar ni un momento su noble tarea organizó dentro de los Soviets, y por acuerdo de los mismos, aquellas famosas delegaciones que, al grito de paz, se dirigieron simultáneamente a todos los Gobiernos europeos. […] Lenin ha sido el héroe legendario de las gloriosas jornadas de Agosto. Lenin (nos dice el camarada ruso) se ha batido en las calles de Petrogrado; Lenin da la cara al enemigo y predica noblemente con el ejemplo. Ha estado en Alemania, en los países escandinavos, en Suiza, ha corrido de uno a otro confín de Europa, esperando conseguir que se abrieran paso sus generosos ideales, y cuando ello no ha sido posible se ha visto capaz, ayudado por aquellas minorías revolucionarias de Rusia, de imponerse a los tiranos, que tiranos son los Zares y los Kerensky. ¡No más contemplaciones! Los maximalistas en el Poder impondrán la paz en el mundo como han impuesto la revolución en Rusia. […] A los revolucionarios rusos se les ha llamado en Barcelona granujas y gandules. ¿Qué nombres podemos dar a los enemigos de la revolución? […].