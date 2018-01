L’estratègia del govern espanyol, desacreditada

En la seva ofensiva per impedir la investidura de Carles Puigdemont, el govern espanyol es va entrebancar ahir tot sol. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, va anunciar al matí la presentació d’un recurs, previ informe preceptiu del Consell d’Estat, contra l’acord de la presidència del Parlament segons el qual es nomena Carles Puigdemont com a candidat a la presidència en el debat d’investidura. Segons Santamaría, una persona sobre la qual recau una ordre de detenció no pot ser candidata perquè abans hauria de ser portada davant la justícia. Es tractava d’una argumentació antijurídica, però la jugada era aconseguir la suspensió automàtica que atorga el Tribunal Constitucional només amb l’acceptació a tràmit.

Ningú comptava que el Consell d’Estat, un òrgan consultiu format per expolítics i juristes de prestigi i presidit per un insigne membre del PP com José Manuel Romay Beccaría, s’atreviria a desautoritzar la Moncloa afirmant que no hi ha fonaments per impugnar la investidura de Puigdemont. L’informe deixa en evidència la vicepresidenta, veritable artífex i ideòloga de l’estratègia jurídica de l’Estat, que ahir va quedar completament desacreditada. El revés deixa Santamaría en una situació molt difícil.

El descrèdit, però, va més enllà, i afecta fins i tot el PSOE, que en el seu seguidisme de Rajoy en el tema català havia avalat el veto preventiu a Puigdemont. Tot i això, la Moncloa no té previst fer-se enrere i avui presentarà el recurs davant el TC.

D’aquesta manera quedarà palès que al govern espanyol tant li fa el respecte per la llei, i que el guia un esperit de revenja contra els independentistes, sobretot després de la seva victòria el 21-D. De fet, rere les maniobres per impedir la investidura de Puigdemont, afectant si cal drets fonamentals d’ell i els diputats, el que hi ha és la no acceptació del resultat de les eleccions i la voluntat d’anul·lar la sobirania del Parlament. Però la realitat és tossuda i no es pot canviar fàcilment. Sigui o no president Puigdemont, la majoria independentista a la cambra es mantindrà. I tal com es va demostrar ahir, fins i tot un estat de dret com l’espanyol no pot traspassar certs límits. Esperem que el TC no es presti a la maniobra del govern espanyol i no anul·li la candidatura de Puigdemont. Lamentablement, els precedents no inviten a l’optimisme.