L’habitatge i l’energia són drets bàsics

Els habitants de l’àrea metropolitana de Barcelona són els europeus que han de fer un esforç més gran per cobrir la despesa de la llar i els subministraments que hi van associats: l’aigua, la llum i el gas. Gairebé el 43% dels barcelonins que viuen de lloguer han de destinar més del 40% dels seus ingressos a cobrir el cost de l’habitatge i els subministraments, quan a la Unió Europea la mitjana és del 28%. Aquestes dades, presentades ahir per l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, demostren que la vivenda s’està convertint en un problema de gran magnitud que afecta sobretot els joves i està provocant ja moviments de població, que és expulsada del seu lloc d’origen cap a barris o ciutats més barates.

Segons dades del 2016, les famílies que viuen de lloguer a Barcelona destinen una mitjana de 824 euros a pagar l’habitatge i els serveis bàsics, una xifra que baixa lleugerament, fins als 818, en el cas dels que paguen una hipoteca. “Ja torna a sortir més a compte comprar que llogar”, afirma el vicepresident de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i responsable d’Habitatge, Antonio Balmón.

Això és un problema greu perquè el mercat immobiliari necessita un parc de lloguer prou competitiu per equilibrar les diferents necessitats dels ciutadans. Això ho saben des de fa temps els gestors de ciutats europees com Viena o Berlín, que compten amb un important parc d’habitatge de lloguer públic, cosa que els permet moderar efectes perniciosos com ara les bombolles que cíclicament genera el mercat. Però qualsevol política d’habitatge ha d’anar més enllà i abastar també els serveis bàsics. Precisament, la Taula del Tercer Sector va denunciar ahir que la despesa energètica ha crescut en els últims anys un 40%. Si l’any 2008 una família catalana pagava de mitjana 1.566 euros en energia, el 2018 ja són 2.238 euros. Aquests preus condemnen molts ciutadans a haver-ne de prescindir parcialment, i els porten a una alimentació o higiene (aigua calenta) deficients. L’administració ha d’arbitrar un sistema perquè cap família hagi de passar fred o patir talls d’energia. L’any 2007 es va signar el Pacte Nacional per l’Habitatge entre tots els actors socials i polítics, i ha sigut un fracàs. Potser ha arribat l’hora de renovar-lo sobre noves bases.