L’imam de Ripoll desapareix de les notícies

Ahir els informatius de totes les cadenes es feien ressò dels sis mesos que havien passat dels atemptats jihadistes a Barcelona i Cambrils. A TV3 van obrir amb aquesta notícia, recollint les declaracions que aquell mateix matí l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, havia fet a El suplement de Catalunya Ràdio, on comunicava que l’Ajuntament es personarà com a acusació. També van incloure les declaracions de Carles Puigdemont, fetes en el mateix programa, en què acusava els serveis secrets espanyols de no haver compartit la informació que tenien sobre l’imam de Ripoll: “Crec que hi ha motius per preocupar-nos i demanar a l’estat espanyol què va fer amb l’imam de Ripoll. [...] ¿Està ocultant algun tipus d’informació? Què va fer el CNI amb l’imam de Ripoll aquests anys precedents?”

En contrast, en els informatius espanyols s’evitava aquesta qüestió dels vincles entre l’imam i el CNI. El paper del cervell dels atemptats quedava molt diluït. Preocupaven més les noves pilones de la Rambla que el procés d’investigació. A Antena 3 no van ni mencionar els possibles vincles entre l’imam i el CNI. És estrany perquè viuen obcecats per Puigdemont i ahir, ves per on, van fer com si no hagués dit res. I, en canvi, sí que recollien les declaracions d’Ada Colau a Catalunya Ràdio. De fet, cap informatiu de les televisions espanyoles va utilitzar les declaracions de Puigdemont fetes des de Brussel·les. A La Sexta, només al final de la notícia, una frase de la veu en off es preguntava, entre altres interrogants, pel vincle entre l’imam i el CNI amb una frase de dos segons que passava desapercebuda. A TVE també recollien les declaracions de Colau però no les de Puigdemont, i en cap moment de la notícia es posava el focus en l’imam de Ripoll i encara menys en el CNI.

A Telecinco, José Ribagorda afirmava, en l’entradeta: “ Nadie olvida aquel error. Muchas cosas han cambiado en materia de seguridad ”. És a dir, l’atemptat es considerava reeixit per errors de seguretat i el reporter explicava que ara hi ha més presència policial i pilones al carrer. Concloïen que “ hoy la furgoneta no habría podido pasar por Las Ramblas ”. Mostrant la runa de la casa d’Alcanar, asseguraven, posant imatges dels mossos, que “ algunos hablan de descoordinación entre los cuerpos de seguridad ” sense especificar quins, però amb els mossos en imatge, i afegien unes declaracions de l’alcalde de Ripoll: “ Alguien tenía información sobre la mesa que no compartió ”. Ens podem imaginar a qui es referia l’alcalde, però havent inserit aquesta frase enmig d’unes imatges on hi apareixien mossos a Alcanar, és obvi que el sentit de l’acusació es podia interpretar en una altra direcció.

Es fa evident, doncs, aquesta necessitat de tapar la figura d’Es Satty. No és estrany: des del primer dia, els atemptats s’han abordat informativament en clau d’estratègia política i no pas d’investigació periodística.