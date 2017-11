L’indissimulat desig d’intervenir l’escola catalana

El portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, va assegurar ahir que “és molt important que la política abandoni les escoles”. Les escoles catalanes, esclar. Ho va dir a propòsit de la proposició no de llei presentada pels populars amb l’objectiu de reformar l’Alta Inspecció Educativa de l’Estat per dotar-la de mecanismes per combatre el suposat adoctrinament de l’escola catalana, és a dir, per fer possible que l’Estat intervingui políticament a l’escola catalana. El nacionalisme espanyol, amb PP i Cs competint per qui té la bandera més grossa, i el PSOE a remolc, ha convertit aquesta absurda acusació en leitmotivrepetit fins a l’extenuació: l’escola catalana, juntament amb TV3, seria la culpable de l’auge de l’independentisme. Si durant anys han intentat carregar-se el català com a llengua vehicular a l’ensenyament, promovent sense èxit una guerra de llengües -tant a Catalunya com a les Illes i el País Valencià-, ara han reconvertit l’ofensiva donant-li un biaix ideològic, com si les escoles de Catalunya fossin una eina d’ensinistrament polític, un terreny de consignes. Naturalment, aquesta insinuació no s’aguanta per enlloc, és terriblement ofensiva i injusta per als mestres i denota desconeixement o mala fe, o totes dues coses.

Perquè l’escola catalana -amb immersió lingüística inclosa-és un model reconegut internacionalment i té una amplíssima acceptació a Catalunya. Entre altres coses, perquè els seus resultats acadèmics, també en llengua castellana, se situen a un nivell perfectament homologable a la mitjana estatal. Empíricament, doncs, no hi ha cap base per a aquest campanya, basada en falsedats. L’escola catalana és plural i innovadora, a més d’inclusiva, i el castellà no hi és perseguit, ni de bon tros.

Però així i tot PP i Cs ho tenen clar: pensen utilitzar l’escola amb fins polítics per combatre el sobiranisme, encara que sigui a costa de crear fractura social i lingüística. És la seva obsessió. I és una gran irresponsabilitat. Però si han fet trontollar l’economia catalana, promovent la fugida de seus empresarials, per què no poden trencar la pau social escolar? Per què no poden intentar “espanyolitzar els alumnes catalans”, com va dir descaradament ara fa cinc anys l’aleshores ministre d’Educació José Ignacio Wert? Ells sí que volen adoctrinar els infants.