Llarena ja té qui el defensi

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va instar el govern d’Espanya a fer-se càrrec de la defensa del jutge Llarena davant de la justícia belga, que ha citat el magistrat del Suprem el proper dia 4 de setembre per respondre sobre la demanda presentada contra ell per les defenses del polítics catalans exiliats. La del CGPJ és una petició tan contrària a la separació de poders com tota la causa contra els dirigents de l’1-O. I que ha comportat un motiu afegit de vergonya amb la revenja del president del CGPJ, Carlos Lesmes, contra Concepción Sáez, l’única vocal que va votar en contra de l’empara a Llarena, com heu pogut llegir a les cròniques d’Ernesto Ekaizer. Finalment el govern de Pedro Sánchez no ha fet cas de la pretensió de Llarena i el CGPJ, o no n’ha fet a mitges: no es fa càrrec de la defensa del jutge, però es personarà si es posa en qüestió la instrucció de la causa.

Això ha fet que el nou secretari general del PP, Teodoro García, hagi anunciat que el seu partit organitzarà mobilitzacions massives al carrer en suport a Llarena, com en els bons temps de les recollides de firmes contra l’Estatut o de les manis contra el matrimoni gai encapçalades per bisbes. Bravo, Teodoro. El secretari general diu que Puigdemont “no ha de buscar advocat a Bèlgica, perquè el seu millor advocat és Pedro Sánchez”. S’equivoca: Puigdemont no ha de buscar advocat a Bèlgica perquè l’euroordre contra ell va ser retirada (per segona vegada) pel mateix Llarena, després que la justícia belga no l’hagués acceptada i després que la justícia alemanya hagués alliberat Puigdemont dels càrrecs de sedició i rebel·lió. Si la defensa de Llarena l’ha d’organitzar el PP al carrer, ¿de quina independència judicial gosen parlar encara?