Lletres a Tina. Dia de Nadal

Quan ahir notícia vingué que vosaltres havíeu decidit el viatge, Karl ja estava millor. Després del gran dormir de la matinada aquella en què Heloïsa Antònia entrà a esguardar-lo, la febre no ha pas revingut i l’estossec va fent-se per hores més escàs. Ja diem, somrient, si la vostra petita amiga posseeix cos de sant, i la seva presència virtut guaridora. Sia com vulgui, tenim home per a ben tost. No per això us aconsellaria el desistir del viatge, si el fer-ho no us ha de significar cap tragèdia. Perquè el metge ara ens parla de la conveniència d’un sojorn reparador més al Sud, potser a Alacant. I no és bo que Eva interrompi, per acompanyar al germà, els seus estudis, ni, encara que passéssim per aquest obstacle, ella fóra per al nostre malalt, Déu-nos-en-guard d’una recaiguda, companyia suficient. Tan bé es trobava ahir que a la nit férem, i tot, nadalada. Es guarní això que aquí anomenem “pessebre” -i de què jo ja t’he contat alguna vegada, Tina-, dins la cambra de Karl mateixa, vora son llit. El nostre eclecticisme consentí, al mig del camp nevat de farina, un arbre molt més gran que els demés; de sort que el pessebre mediterrani s’empeltava així d’Arbre de Nadal nòrdic. I Karl i Eva podien cantar davant d’ell, bo i acompanyant-se d’hispànics panderos i castanyoles, la vella cançó del seu país: Oh, Arbre de Nadal! Oh, Arbre de Nadal! Com són verdes tes fulles!... [la nadala popular alemanya O Tannenbaum! ] Hi havia també dues noies franceses, estudiantes de la Residència “La Llar” [fundada per Carme Karr el 1913 i dedicada a professores i estudiants]. Quan Eva cantava, elles restaven mudes. Però quan elles eren les que cantaven, Eva, en canvi, des cada segona estrofa, hi unia la veu amb tot el cor... La guerra servirà entre altres coses perquè, un cop acabada ella, i tancades les ferides d’ella, els francesos recobrin el sentit -que durant el segle XIX perdien- de la col·laboració universal; i perquè així, si al món, fora d’ells, s’inicia una cançó, ells no hi refusin l’acompanyament.