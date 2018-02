Llibertat d’expressió i respecte institucional

Aquests dies hem assistit a diferents episodis en què la llibertat d’expressió i el respecte institucional han col·lisionat o, almenys, han conviscut amb dificultats. En primer lloc cal esmentar el discurs del president del Parlament, Roger Torrent, davant la cúpula judicial de Catalunya en l’acte anual de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB). Torrent es va mostrar crític amb el funcionament de la justícia espanyola i va parlar de “presos polítics”. Com a resposta el president del TSJC i el fiscal superior es van aixecar i, juntament amb altres membres de l’ICAB, van abandonar la sala, i tant les associacions de fiscals conservadores com el mateix Consell General del Poder Judicial s’han esquinçat les vestidures. On queda en aquest cas la llibertat d’expressió d’un president del Parlament que respon a una determinada majoria parlamentària, alguns membres de la qual estan empresonats? I on el respecte institucional a la seva figura? En una democràcia liberal hi ha d’haver marge per expressar el desacord, fins i tot de manera profunda, sempre que no es falti al respecte personal ni es traspassin certs límits. Els nostres representants públics han de poder parlar de “presos polítics” si ho creuen oportú, i els jutges ho han d’acceptar com a part del joc democràtic. Perquè com diu la tradició americana, la llibertat d’expressió és el pilar on descansen la resta de llibertats.

Aquesta llibertat per expressar el desacord també inclou la no participació en determinats actes (que no és el mateix que aixecar-se quan algú parla), com va passar ahir amb Torrent i l’alcaldessa Colau amb la recepció oficial del Mobile World Congress per la presència del rei Felip VI. Una monarquia en un règim democràtic ha de poder ser criticada, i més quan hi ha un conflicte polític de la magnitud del que es viu a Catalunya, on el rei ha renunciat a fer una funció moderadora.

Serà més o menys incòmode i farà més o menys gràcia, però les institucions de l’Estat s’hauran d’acostumar que a Catalunya no hi hagi un escenari de normalitat fins que es resolgui el conflicte polític i no hi hagi ni empresonats ni exiliats. I que la llibertat d’expressió, i la de premsa, així com el dret a manifestació, són pilars bàsics de la democràcia. Sobretot quan serveixen per vehicular continguts i idees que no t’agraden.