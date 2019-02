La Lliga val més que la Copa

Dèiem fa unes setmanes que el Reial Madrid havia tornat. I quin millor escenari que el Camp Nou per demostrar-ho. L’equip de Solari no té absolutament res a veure amb el que va visitar Barcelona fa uns mesos amb Lopetegui. La pressió, l’actitud, l’ordre i sobretot l’estat físic són les claus perquè els blancs puguin competir de tu a tu al líder als blaugranes.

Però aquesta recuperació és parcial i per exemple no va servir per aguantar els 90 minuts i per tant saben que tampoc serà suficient per lluitar-los la Lliga. Per tant la Copa és a on més a prop estan de guanyar alguna cosa. Per això Solari prioritza aquestes semifinals que no pas el partit de dissabte contra l’Atlètic de Madrid.

Però aquesta aposta per la Copa del Rei no és només de l’entrenador, també de tot el club. I per això ja fa dies que preparen el terreny. Res nou, ja ho van fer a l’època de Mourinho quan al 2011 van guanyar a la pròrroga al Barça tot poderós de Guardiola i ho van vendre com la millor Copa del Rei de la història. I ara van pel mateix camí.

Primer perquè aquest trofeu agafa molta més importància si el guanyes eliminant al Barça. I després t’has de posar tots els escenaris en contra i fer-te la víctima perquè el triomf encara sigui més èpic. Per això ja fa dies que sentim la història del VAR, que tenen els arbitratges en contra, que la Federació sempre ajuda el Barça, que la realització de televisió està manipulada i fins i tot que el calendari i els horaris els perjudiquen. Tots els factors possibles per tal que, si els surt bé la jugada i acaben guanyant la Copa, puguin dir que ho han fet lluitant contra els elements i per tant tindrà molt més mèrit que no pas la lliga regalada que s’endurà el Barça.

Utilitzar la propaganda de la gran maquinària blanca per magnificar o ridiculitzar els títols. El problema és que moltes vegades aquí ens acabem creient els seus discursos. Ho dic per no confondre’ns si el Barça guanya la Lliga i el Madrid la Copa.