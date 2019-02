Llullu Serra corre pels escenaris

DES DE dimarts i fins diumenge es representarà al Teatre Lliure de Montjuïc Qui ets?, l’obra de teatre basada en el llibre Quiet (en anglès, Callat ) de Màrius Serra (com els jocs de paraules indiquen). El silenciós és el seu fill Lluís, Llullu per a la família, que va néixer amb una encefalopatia i va morir el 2009, als nou anys. Per l’escenari hi desfila la vida més prosaica dels pares d’un nen paralitzat: corredisses a urgències hospitalàries, hores de mal dormir a la butaca d’una habitació, discussions conjugals, viatges estivals, enrabiades i riallades i el cotxet que va transportar el Llullu amunt i avall. Els recomano que vegin Qui ets? perquè veuran qui som reflectits en les mirades incòmodes dels altres i en l’amor que no s’apaga d’uns pares pel seu fill, confortats de veure’l córrer com tot un protagonista.