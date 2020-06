ABANSD’ARA

Lo público, lo privado y el contribuyente

De l’article de Joaquim Muns (Barcelona, 1935-2015) a La Vanguardia (17-II-1970). Aquest economista seria, anys a venir, director executiu de l’FMI. La reforma fiscal que propugnava l’esquerra, sota el franquisme, era perseguir el gran frau fiscal i no pas, com ara, optar per la solució còmoda d’augmentar els impostos sobre els salaris de la gent que no defrauda.