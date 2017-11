L’objectiu econòmic: Trencar la cadena de desconfiança

El Procés no només ha topat amb la negativa implacable de l’Estat a pactar un referèndum, sinó que també ha ensopegat, en el seu últim tram, amb la inestabilitat econòmica. Si durant vuit anys l’economia catalana, en paral·lel al rumb polític sobiranista, havia liderat la sortida de la crisi a Espanya, aquesta tardor s’ha girat la truita i de cop, entre la unilateralitat -aprovació de la llei del referèndum els dies 6 i 7 de setembre- i la resposta violenta de l’Estat -referèndum de l’1-O-, s’ha produït una cadena de desconfiances que ha afectat molt els sectors bancari i turístic, i poc l’industrial. El trasllat de més de 2.600 seus socials d’empreses fora de Catalunya, eficaçment i frívolament incentivat pel govern espanyol, ha sigut l’element més vistós d’aquest sotrac. Tot i que en termes de PIB això té una afectació menor, no es pot minimitzar. De fet, hauria de ser un objectiu de país -i, per tant, del govern que sorgeixi del 21-D- revertir-ho i aconseguir el retorn de la majoria de seus socials i fiscals.

Sigui com sigui, el que demana el món econòmic és un entorn polític estable que permeti recuperar la confiança, de manera que tant el consum com les inversions retornin al ritme de només fa uns mesos. I això no hauria de comportar cap renúncia per part del sobiranisme, però sí un canvi d’estratègia que es comença a albirar després del bany de realitat que ha suposat la unilateral dissolució del Parlament, la presa de control de la Generalitat per part de la Moncloa i l’empresonament o exili del Govern. La inestabilitat, en bona part induïda pel mateix estat, a més d’enverinar la convivència -o potser a causa d’això-, ha beneficiat el discurs de la por i, a remolc, ha provocat un petit sisme econòmic i un inici de fractura social. No només el sobiranisme ha de canviar d’estratègia, doncs. I en cap cas és veritat que amb l’aplicació de l’article 155 s’hagi tornat a la normalitat. No. En una democràcia, una imposició així mai serà normal ni generarà confiança. L’única confiança efectiva pot sortir d’un govern elegit a les urnes. Després del 21-D, caldrà acceptar el resultat i deixar fer a qui guanyi. Mantenir la intervenció de les finances de la Generalitat seria perpetuar la inestabilitat política i, amb ella, l’econòmica. Mantenir presos polítics suposaria una intolerable anomalia democràtica.