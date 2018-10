Lopetegui, doble o res al Camp Nou

No ha de ser fàcil viure amb la sensació que ningú et vol. Que estan esperant la mínima equivocació per fer-te fora. Que ja et busquen substitut quan encara estàs de cos present. Més o menys aquesta és la situació de Lopetegui, un home que avui dia encara és l’entrenador del Reial Madrid. I alerta perquè això no és poc important. Les circumstàncies han fet que sobrevisqui i arribi a una situació límit, però en el fons a una gran oportunitat: jugar-se al Camp Nou el doble o res.

Després de la derrota a l’últim minut a Vitòria contra l’Alabès amb Florentino Pérez a la llotja, Lopetegui estava sentenciat. Era el 6 d’octubre i el president el volia fer fora aquella mateixa nit. El seu entorn més pròxim el va frenar i l’endemà el Barça va empatar a Mestalla. L’ensopegada blaugrana, lligada a l’aturada de seleccions, va donar aire a Pérez per donar-li una nova oportunitat. S’esperaria al Camp Nou, ja que al Madrid li venien dos partits teòricament fàcils a casa contra el Llevant i el Viktoria Plzen.

Però el primer el van perdre. Drama i cabreig del president. Ara ja sí que sí, al carrer. Però al vespre Messi es va lesionar i seria baixa contra el Madrid al clàssic. A tres dies d’un partit assequible a la Champions i sense tenir-ne clar el substitut, no cal precipitar-se. Així que Lopetegui també s’asseia a la banqueta contra els txecs. Victòria per la mínima, però victòria al cap i a la fi. No és moment de canviar d’entrenador, fer-lo debutar al Camp Nou i que comenci amb derrota.

Total, que la decisió final de Florentino és aguantar Lopetegui fins diumenge, a veure de què és capaç. I, sobrevivint de manera increïble, l’entrenador blanc ha arribat al 28 d’octubre encara al càrrec i amb un futur molt complicat però no impossible. Perquè la història diu que curiosament l’equip que arriba més necessitat al clàssic és qui el guanya. No oblidem que Zidane estava discutidíssim al Madrid, sobrevivint a Europa, amb la Lliga perduda... i va remuntar al Camp Nou i es va acabar enduent tres Champions seguides.

Els clàssics són partits impredictibles i capaços de canviar el destí dels protagonistes. Des de Romerito, que va debutar i fracassar en un clàssic, fins a Messi, que va fer un hat trick en el seu primer partit contra el Madrid. Des de Benítez, que va ser fulminat després de ser golejat, fins a Zidane, que va ser lloat després de remuntar. Ara és el torn de Lopetegui, que ho té tot perdut. Però si aquest Barça sense Messi es confia, potser li dona ales per reviure, com l’au Fènix.