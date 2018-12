Los Inocentes (1964)

Al llegar la noche, en el día de hoy nos habremos pasado una docena de veces, con disimulo, la mano por nuestras asentaderas para verificar el hecho de que no llevemos en ella ningún colgajo de papel en forma de monigote. A parte de ésta, otras bromas pueden venir en esta jornada a entenebrecer nuestra moral. Podemos recibir la noticia más inesperada: la noticia de un legado imprevisto, una desgracia familiar, el habernos tocado el cupón de los ciegos o que ya haya sido nombrado presidente en la República italiana. Todo ello probablemente será falso. No será más que producto del clima de chacota que se levanta, como un tornado, en el Día de los Inocentes, que es hoy. Tendremos que soportar el monigote o el embuste con cara de credulidad y sonrientes. Porque el que le tomen a uno el pelo, en esta jornada, es una tradición. No hemos acabado de entender nunca cómo un acontecimiento tan dramático y tan serio como fue el asesinato en masa de decenas de recién nacidos, en la bíblica Israel, puede ser conmemorado con tantas carcajadas. Aquél fue el primer caso de genocidio público y político inventado en los tiempos presentes, donde el jolgorio en estas ocasiones era colectivo. […] ¿Eran -y son- esas bromas para dorarnos la píldora del paso del tiempo envolviéndolo en una atmósfera de risa y de jolgorio? […] Naturalmente que, una vez por año, nos divertiría ver a determinados encopetados personajes pasear chuscamente con un monigote en la espalda. Sería un espectáculo encantador hacerles bajar momentáneamente de su espléndida tarima y de su engallamiento. Pero ¿acaso no podemos imaginarlos así? ¿Qué necesidad hay de “realizar” con el añadido una imagen que está viva en nuestra imaginación todos los días? No caigamos en la inocencia de subrayar con hechos la ridícula apostura de los prepotentes. Ésa de la imaginación es una forma moderada de celebrar todos los días, y sin riesgo, la inocentada.