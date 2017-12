Ami m’agrada el Nadal. M’agrada que als carrers hi hagi llums de colors i que els aparadors estiguin guarnits amb neu de mentida i llaços massa grans. M’agrada veure la gent carregada amb bosses. M’agraden les fires d’avets i les de pessebres. M’agrada veure com els nens queden embadalits davant les botigues de joguines i com els pares prenen nota dissimuladament. M’agrada escriure postals que no envio mai perquè sempre acabo lliurant en mà. M’agrada comprar estovalles vermelles i cava del bo, torrons que mai s’acaben i fruita seca en cistelles de vímet. M’agrada pensar quants serem i d’on traurem l’extensió per a la taula si al final també venen els tiets. M’agrada tornar a sentir les mateixes xifres de cada any a la tele sobre el preu del marisc, les destinacions de Cap d’Any i els quilos de raïm que consumirem. M’agrada rebre missatges en cadena al mòbil i encara més rebre’n de personals. M’agrada fer cagar el tió, ametlles i torró i si no caga fotre-li un cop de bastó. M’agraden les sobretaules eternes, jugar amb les restes de les neules mentre fora es va fent fosc i deixar que els nens mengin més llaminadures del compte. M’agrada la litúrgia de les campanades, la confusió dels quarts i els bons desitjos de cada any. M’agrada plorar quan estrenem any. M’agraden les cares de ressaca del dia 1 i els jocs de sobretaula en què sempre guanyen els mateixos. M’agrada preparar l’aigua dels camells, els plàtans per als Reis i el pa dels patges. M’agrada veure passar la cavalcada per la plaça Universitat i anar a sopar d’hora perquè la nit és llarga per a Ses Majestats. M’agrada estripar el paper dels regals i buscar paquets que estan amagats pel menjador. M’agrada recollir l’arbre i pensar que ja queda menys per tornar a passar les festes amb els que més estimo. A mi m’agrada el Nadal.