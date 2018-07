Mallorca sense límits

Ja fa una temporada que a Mallorca se succeeixen les protestes per la saturació que provoca el turisme als nostres carrers, places, carreteres, platges i, en general, per quasi qualsevol lloc en els mesos d’estiu. Són protestes més o menys vehements i que es poden considerar un símptoma del mal que afecta aquesta terra: patim de mala planificació turística. No ens ha de venir de nou, patim aquest mal des que hi ha turisme. I la saturació és difícil de negar si es fa una volta pel carrer de Sant Miquel o pel Trenc.

La base és ben simple: el turisme no és dolent, és una activitat econòmica digna i que ha fet molt bé a aquesta terra, aporta treball i diverses generacions mallorquines han prosperat amb la riquesa generada. Però res és totalment bo o dolent, i el turisme ens ha duit també efectes perversos per aquesta mala planificació quasi des de l’inici. Urbanisme desbocat, destrucció del territori, generació de residus i, més recentment, gentrificació, explotació de recursos, saturació d’espais i precarietat laboral. S’ha de ser molt ingenu per defensar la bondat absoluta de l’activitat turística i no veure’n les conseqüències negatives.

Crec que és totalment lògic i respectable que la gent que es veu agredida per aquestes conseqüències protesti i demani canvis, perquè així com el litoral de Calvià va ser devastat el s. XX per una allau de ciment, la nostra pròpia societat es veu amenaçada el s. XXI per una allau d’hotels urbans o finques de lloguer vacacional, que dilueixin aquesta societat mallorquina en una mena de parc d’atraccions turístiques. La gent de Mallorca vol turisme, però no vol morir ofegada per turistes. Venècia ja no existeix com a ciutat real, i Mallorca va pel mateix camí. No podem convertir tots els palaus de Ciutat i possessions de la Part Forana en explotacions vacacionals sense perdre la nostra essència com a poble.

I per evitar això necessitam regular, calcular i posar límits. Demanar això no és un crim, és legítim i coherent, i val la pena que ho entengui qui té aquest interès a criminalitzar, siguin líders polítics, creadors d’opinions o membres de lobbies econòmics massa acostumats a sortir guanyant en els repartiments de les conseqüències beneficioses del turisme. Tal vegada haurien de ser més comprensius amb la gent que ja està farta de sortir perdent d’aquests mateixos repartiments, perquè, com a mínim, tenen part de raó.

La planificació que ha de menester Mallorca ha d’incloure límits al turisme i escoltar la gent que clama per racionalitzar aquesta activitat, perquè hi ha límits que ja hem superat, com la nostra capacitat de suportar pressió demogràfica o de gestionar residus. Valdria la pena deixar de criticar feroçment qui protesta i posar-se a fer feina de veres a millorar el model. Mallorca hi sortiria guanyant.