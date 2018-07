‘Mamma mia!’, altra vegada

DIUEN QUE NOMÉS els Beatles han venut més discos que els ABBA i que els anys 70 eren els segons, darrere de Volvo, en volum d’exportacions de Suècia. Quaranta anys després, l’èxit continua rajant com una cascada eixordadora, cinema inclòs. Les cançons d’ABBA són com els polos de llimona, una delícia popular que consumeix amb delit cada nova generació, i això que els mateixos components del grup consideren que la seva música supervendes va estar feta sobre una base de malenconia nòrdica. Probablement aquesta tristesa vestida de pop no era tan local i connectava amb les nostàlgies de gent senzilla de tot arreu, com poden testimoniar els milers de visitants del museu del grup a Estocolm, on els més atrevits fan realitat el somni de cantar a cor què vols al costat dels hologrames dels quatre artistes.