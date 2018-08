Manel Ballester Rodés: “Més d’un 90% dels meus pacients no tenen problemes cardíacs, sinó d’angoixa”

260x366 “Més d’un 90% dels meus pacients no tenen problemes cardíacs, sinó d’angoixa” / PERE TORDERA “Més d’un 90% dels meus pacients no tenen problemes cardíacs, sinó d’angoixa” / PERE TORDERA

EN MANEL TÉ una extensa carrera com a cardiòleg: es va formar a l’Hospital de la Vall d’Hebron, i també a Londres, durant quatre anys. Va estar divuit anys al costat del cirurgià Josep Maria Caralps en el programa de trasplantament de cor de l’Hospital de Sant Pau i després va ser cap de servei de cardiologia a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i catedràtic de cardiologia de la Universitat de Lleida (UdL).

La seva vida va fer un gir quan va deixar l’àmbit hospitalari per tornar a exercir de metge, però aquesta vegada fent visites a dos dispensaris, un a la Seu d’Urgell i l’altre a Badalona. Durant aquella època s’adona d’un fet que li fa replantejar-se moltes coses a nivell professional i vital: “Fora d’un hospital, la majoria de casos que veu un cardiòleg no són problemes de cor, sinó pacients amb angoixa. Si busques als llibres de medicina què és l’angoixa, no hi apareix res, tret de les crisis a l’apartat de psiquiatria”.

Els pacients li demanaven solucions que no passessin pels fàrmacs i no sabia com ajudar-los. Comença a investigar i arriba a la medicina energètica: “Enviava els meus pacients a terapeutes i en tornaven renovats. Així que vaig deixar enrere el meu currículum i els premis obtinguts i vaig començar a estudiar medicina des d’una perspectiva diferent”.

Em parla de la física quàntica, dels camps morfogenètics que defensa l’investigador Rupert Sheldrake, i de la teràpia de la polaritat de Randolph Stone, que explica que l’energia està organitzada en circuits, en camps quàntics. “El concepte clau és que no hi ha matèria, tot i tots som camps d’informació, com ja apuntava Einstein. Cal moure l’energia incoherent perquè es recol·loqui, a través d’un procés complex d’autoorganització, cap a la matriu electromagnètica original que permet recuperar la coherència global del cos. El magnetisme de les mans és milers de vegades més gran que el camp magnètic del cor i permet reorganitzar un cos caòtic”.

Per acabar, m’explica que, juntament amb el Francesc Carreras -cardiòleg de l’Hospital de Sant Pau-, la seva germana Montse Ballester -química-, i la Teresa Versyp -una experta en física quàntica-, està a punt de publicar la primera evidència científica de la medicina quàntica: la necessitat d’incorporar els camps magnètics per entendre el funcionament del cor humà que, alhora, té a veure amb el descobriment revolucionari que va fer el doctor Paco Torrent Guasp, el qual explicava que el cor és una banda muscular única, plegada sobre ella mateixa en forma helicoidal i que fa poc s’ha proposat com una gran antena de diàleg amb la informació present a l’Univers.